D'Police geet dovunner aus, datt de Chauffeur ze séier ënnerwee war. Dowéinst koum hie vun der Streck of an ass 200 Meter déif de Wéngert erofgefuer. De Mann gouf dobäi mëttelschwéier blesséiert a gouf vum Rettungsdocter an d'Spidol begleet.Um Auto, wéi och un de Wéngerten, ass héije Schued entstanen. De Wënzer rechent eleng bei senge Planze mat engem Schuet vu 15.000 Euro.D'Gefier huet misse mat engem Trakter aus dem Wäibierg gezu ginn, fir dono kënnen ofgeschleeft ze ginn. Op der B419 koum et während de Biergungsaarbechten zu Behënnerungen.