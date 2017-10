Internat.: Am meeschte gelies

Dat hu Recherchë vum ZDF-Magazin "Frontal 21" erginn.



An dësem Reportage hu Sozialaarbechter, awer och Insider vun deene betraffene Sécherheetsfirmaen a Flüchtlinge gezielt, dass sech och Mannerjäreger prostituéiert hunn.



Sou soll et ee reegelrecht Netzwierk vun Zouhälter a Flüchtlingsheemer zu Berlin ginn.



Wéi et vun offizieller Säit heescht, géifen déi zoustänneg Autoritéiten de Verdacht op eng organiséiert Prostitutioun zu Berlin ganz eescht huelen.