Déi 53 Joer al Fra war mat hirem Gefier aus nach net gekläerter Ursaach op déi riets Spuer gefuer an ass do an ee Camion gerannt. De Schock war därmoossen hefteg, dass de Mercedes deels ënnert de Camion, deen 20 Tonne Stol gelueden hat, gedréckt gouf.Fir d'Fra sollt all Hëllef ze spéit kommen.Den Ament ass d'A60 op der Héicht Waxweiler Direktioun Wittlich fir den Trafic gespaart. Eng Deviatioun ass ugewisen.Ënnert anerem war de Rettungshelikopter vun der Air Rescue op d'Plaz geruff ginn.