An dem Kontext sollen d'Parlamentarier zu Barcelona eng Äntwert op d'Mesure formuléieren, mat deenen déi spuenesch Zentralregierung op den Onofhängegkeetsreferendum Uganks Oktober reagéiert hat. Ënnert anerem hat d'Regierung zu Madrid domat gedreet Katalounien seng Autonomie ewech ze huelen.







Et dierft um Donneschdeg och ëm d'Fuerderung no virgezunne Regionalwahlen goen. Eng ganz Partie katalanesch Organisatiounen, déi sech fir eng Onofhängegkeet staark maachen, hu fir Demonstratiounen opgeruff. De spuenesche Senat soll sech iwwerdeems e Freideg mat der Fuerderung vum Premier Mariano Rajoy befaassen, deemno d'Regionalregierung soll dem Verfassungsartikel 155 no entmuecht ginn a bannent sechs Méint Neiwalen mussen ofgehale ginn. Den Accord vum Parlament gëllt als sécher.



Carles Puigdemont

De katalanesche Regierungschef Carles Puigdemont huet iwwerdeems e Mëttwoch kuerzfristeg eng geplangte Renconter fir en Donneschdeg zu Madrid platze gelooss. Hie sollt sech am Senat iwwert seng Onofhängegkeetsbestriewungen äusseren. Hien huet seng Decisioun domat begrënnt, dass d'Regierung zu Madrid souwisou scho wëlles hätt d'Regierungsgewalt a Katalounien ze iwwerhuelen.