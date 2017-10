Um Donneschdeg de Mëtteg huet de katalounesche Regierungschef annoncéiert, datt een an der Regioun keng Neiwahlen géif ofhalen.

© AFP

Dat katalounescht Regionalparlament huet um Donneschdeg iwwer weider Schrëtt am Sträit mat Madrid iwwert eng Onofhängegkeet vu Katalounien. An der Diskussioun am Parlament koum een zum Entschloss, datt ee keng Neiwahlen wéilt ofhalen, wat awer vu ville Leit erwaart gouf. De Puigdemont huet a senger Ried Madrid virgeworf, datt si eng Eenegung verhënnere wéilt.