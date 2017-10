Internat.: Am meeschte gelies

Déi lescht Fliger sollen owes spéit zu Berlin an zu Düsseldorf ukommen.



Dee leschte Vol, een Airbus A320, soll um 21.35 Auer zu München starten an ëm 22.45 Auer zu Berlin-Tegel landen.



Nodeems bekannt gouf, dass déi däitsch Airline misst ophalen, huet d'Luxair d'Streck tëscht Saarbrécken a Berlin jo iwwerholl. Déi national Fluchgesellschaft flitt vum 1. Januar un dräi mol den Dag vu Saarbrécken an déi däitsch Haaptstad.