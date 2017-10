X

Um Freideg de Mëtteg huet d'Parlament vun der Regioun Katalounien mat enger Majoritéit fir d'Grënne vun engem onofhängege Staat gestëmmt. Aus der nach spuenescher Regioun soll, wann et de Parlamentarier vu Barcelona nogeet, eng onofhängeg Republik an e souveräne Staat ginn.

Eng Frist, fir déi Onofhängegkeet auszeruffen, gouf net fixéiert. Dat bedeit Alles an awer och Näischt. Et ass u sech nach keen Ausruffe vun der Onofhängegkeet, mä de Lancement vun engem ganze Prozess. Et ass eng weider Kaart am Politpoker tëscht Barcelona a Madrid.



Kuerz no 16 Auer, also eng hallef Stonn, nodeem Barcelona sech fir d'Onofhängegkeet ausgeschwat huet, gouf am spuenesche Senat de Wee fräi gemaach, fir den Artikel 155 ze declenchéieren. Domadder kann déi katalounesch Regionalregierung ofgesat ginn an d'Regioun ka vu Madrid aus geleet ginn. Innerhalb vu 6 Méint mussen awer a Katalounien Neiwahlen organiséiert ginn. Et war net domadder ze rechnen, dat den Artikel 155 géif vum Senat ofgeleent ginn, well d'Partei vum Premier Rajoy hei d'Majoritéit huet.