Een 33 Joer alen Italiener gouf zu Roum elo zu 24 Joer Prisong veruerteelt, well hien aus purer Expressegkeet 30 Frae mat HIV infizéiert huet.

Internat.: Am meeschte gelies

2006 gouf de Mann mat Aids diagnostizéiert an hat zanterhier mat 53 Fraen ongeschützte Sex, dorënner och ee Meedche vu 14 Joer.



De Comptabel goung mam Pseudonym „Hearty Style“ op sozial Netzwierker an Dating-Websäiten, fir seng Affer ze fannen.



Déi Fraen, déi de Mann gefrot haten, fir e Kondom ze benotzen, deene sot hien, hie wär allergesch op Silikon a wär och rezent negativ op HIV getest ginn.



Vill vun den infizéierte Fraen hu sech eréischt teste gelooss, wéi se vum Valentino Talluto sengem Arrest héieren hunn.



Nieft hinne goufen indirekt nach 4 weider Persounen infizéiert, 3 Männer an ee Puppelchen.