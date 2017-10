Katalounescht Parlament stëmmt fir Onofhängegkeet (27.10.2017) D'Kris ëm déi spuenesch Regioun Katalounien spëtzt sech zou. Innerhalb vu kuerzer Zäit gouf d'Onofhängegkeet deklaréiert an d'Regierung ofgesat.

No der Onofhängegkeetserklärung vu Katalounien um Freideg huet den ofgesate katalanesche Premier Carles Puigdemont sech um Samschdeg am Nomëtteg eng éischte Kéier an enger kuerzer Usproch op der Télé un d'Katalanen adresséiert an op en Neits op d'Onofhängegkeet vun der Regioun gedréckt.



Madrid hat jo den Artikel 155 vun der spuenescher Verfassung applizéiert an domadder d'Kontroll iwwer Katalounien iwwerholl. An den Ae vum Carles Puigdemont ass den Artikel 155 eng Attack géint de Wëlle vun de Katalanen, déi eng Natioun wieren. Den ofgesate Politiker huet a senger Ried un d'Bierger vun der Regioun appelléiert, sech friddlech an demokratesch géint d'Mesurë vu Madrid ze wieren.



Offiziell awer schwätzt de Carles Puigdemont net méi am Numm vun de Katalanen.



De spuenesche Premier Mariano Rajoy huet um Samschdeg de Moie fréi déi politesch Geschäfter vum ofgesate katalanesche Regierungschef Carles Puigdemont iwwerholl. Och déi aner Membere vun der Regierung zu Barcelona sinn de facto ofgesat. Méiglech wier, datt Verschiddener versichen, sech juristesch géint hir Ofsetzung ze wieren.





Katalounien vs Spuenien / Reportage Jeff Cardarelli



Alles an allem mussen 150 Mataarbechter vun der Regionalregierung goen. Donieft ass um Samschdeg och de katalanesche Policechef ofgesat ginn. Madrid huet antëscht en héije Kommissär mat dësem Poste beoptraagt.De spuenesche Senat hat um Freideg duerch d'Applikatioun vum Artikel 155 vun der spuenescher Verfassung de Wee fräi gemaach, fir déi katalounesch Regierung z'entmuechten. Den 21. Dezember soll an der spuenescher Regioun nei gewielt ginn.Zu Madrid hunn e puer Dausend Leit op der zentrale Plaza Colon fir d'Unitéit vum Land demonstréiert. D'Manifestatioun war ganz spontan organiséiert ginn.

© afp

Kuerz no 16 Auer, also eng hallef Stonn, nodeems Barcelona sech fir d'Onofhängegkeet ausgeschwat hat, gouf am spuenesche Senat de Wee fräi gemaach, fir den Artikel 155 ze declenchéieren. Domatter konnt déi katalounesch Regionalregierung ofgesat ginn an d'Regioun konnt vu Madrid aus verwalt ginn, also ënner Zwangsverwaltung kommen.Bannent 6 Méint mussen an esou engem Fall awer a Katalounien Neiwahlen organiséiert ginn. Et war net domadder ze rechnen, datt den Artikel 155 vum spuenesche Senat géif refuséiert ginn, well d'Partei vum Premier Mariano Rajoy hei d'Majoritéit huet.Um Freideg den Owend huet sech de Rajoy dunn och nach selwer zu Wuert gemellt: Hien huet d'Regionalregierung ënnert dem Carles Puigdemont ofgesat an d'Regionalparlament opgeléist. Dat wieren éischt Mesuren, fir déi responsabel an der Regioun un enger weiderer Eskalatioun vum net Follegen ze hënneren. Dat sot de spuenesche Premier um Freideg no enger Krisesëtzung vu senger Regierung.Den 21. Dezember soll elo a Katalounien nei gewielt ginn.De Parquet zu Madrid huet iwwerdeems matgedeelt, si géinge Plaintë wéinst Rebellioun géint d'Responsabel zu Barcelona maachen. Domadder viséiert, si virun allem de Regionalpresident Carlos Puigdement an de Vizepresident Oriol Junqueras. Rebellioun kann a Spuenien mat bis zu 25 Joer Prisong bestrooft ginn.Kuerz nom Vott hunn sech, op der anerer Säit, de spuenesche Medien no, virum Regionalparlament zu Barcelona, ronn 15,000 Supporter vun der Onofhängegkeetsbewegung versammelt, fir bis spéit an den Owend ze feieren.International waren d'Reaktioune wuel éischter net nom Goût vun den Separatisten. Vun der däitscher Bundesregierung war ze héieren, dass een d'Onofhängegkeetserklärung net géing unerkennen a vum EU-Rotspresident Donald Tusk, dass Spuenien weiderhin den eenzegen Partner vun der EU bleift.

Déi katalanesch Kris ass elo an enger neier Phase, eng Kriiss, déi d’katalanesch Gesellschaft zënter 10 Joer an Otem hält.^

An de Stroosse vu Katalounien ass d’Situatioun dobäi awer wesentlech méi komplex ewéi dat dacks an de politesche Chroniken an och an de parlamentareschen Debatten eriwwer kënnt. Den Ament ass d’Stëmmung deels eng vun Euphorie, deels eng vu Schock. D’Ongewëssheet wéi et elo weidergoë soll, ass awer bei bal alle Leit den Ament gläichermoosse grouss.

Allgemeng sinn d’Emfroen zu dësem Thema wéineg zouverlässeg, well se dacks vu béide Säite manipuléiert ginn. Wat awer un Hand vun de Wahlresultater a Katalounien kloer ass, ass, datt eng grouss Majoritéit mam Status Quo onzefridden ass, a sech eng aner Léisung, ewéi d’Relatioun tëscht Katalounien an dem Rescht vu Spuenien soll ausgesinn, wënscht.Ënnert deenen, déi fir d’Onofhängegkeet sinn spille souwuel kulturell-identitär ewéi och sozial-wirtschaftlech Komponenten eng Roll. Et geet also em eng Stäerkung vun der katalanescher Kultur a Sprooch, wou déi verschidden Rezentraliséierungsprojeten vun der Rajoy-Regierung net gutt ukommen. Déi sozial Komponent dogéint huet sech duerch d’Wirtschaftskris an de leschte Joer zougespëtzt. Vill Leit, dorënner och eng Partie, déi net a Katalounien gebuer goufen, gesi keng Aussiicht op Besserung a Spuenien, engem Land mat vill wirtschaftlecher Ongläichheet, engem Chômage-Taux vu 17% a ville Korruptiounsfäll.En Deel vun der katalanescher Populatioun -politesche Resultater no eng 20%- fillt sech awer an éischter Linn spuenesch, a wëll op kee Fall, datt Katalounien onofhängeg gëtt. Et sinn dës dacks Leit mat Famill am Rescht vu Spuenien, bei deenen d’Iddi vu neie Grenze an déi wirtschaftlech a politesch Ongewëssheet vun engem onofhängege Katalounien op wéineg Enthusiasmus stoussen. Verschiddener si fir e strikt Agräifen vu Säite vu Madrid, mee bei villen ass d’Vertrauen an d’Zentralregierung, eng adequat Léisung ze fannen, genee sou limitéiert ewéi dat an d’katalanesch Regierung.E groussen Deel vun der Populatioun awer fillt sech vu kenger vu béide Säiten ugesprach. Dëse Grupp, dee Sondage no bis zu 40% kéint duerstellen, wëll weder eng unilateral Onofhängegkeetserklärung nach eng Interventioun vu Madrid, mee Dialog an eng politesch Léisung. Sou eng Solutioun kéint entweder méi Autonomie fir Katalounien bedeiten, dorënner ënner anerem eng Steierautonomie ewéi et se och am Baskeland gëtt, oder en accordéierte Referendum wéi am Fall vu Schottland oder dem Québec. Et ass dësen Deel vun der Bierger, dee wéineg Opmierksamkeet an de Medien kritt a fir deen, d’Decisioune vum Freiden de schlëmmste Fall sinn, dee u sech antrieden konnt. Si fille sech och besonnesch vun der EU am Stach gelooss, déi sech net an de Konflikt amësche wëll.