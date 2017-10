De Weekend elo wëllen déi politesch Responsabel vun de 4 Parteien notzen, fir iwwert déi verschidde Konflikt-Linnen nozedenken. Sollt aus der Jamaika-Koalitioun näischt ginn, fuerdert d'SPD Neiwalen. D'Partei vum Martin Schulz steet einstweilen nach ëmmer net fir eng grouss Koalitioun zur Verfügung.De Generalsekretär vun der CSU fuerdert, datt d'Parteien op de Gas drécken. D'Sondéierungsgespréicher kommen senger Meenung no den Ament nach ze lues virun. Generell misst jiddereen méi kompromëssbereet ginn.

Den FDP-Chef Christian Lindner warnt déi Gréng an Däitschland virun engem Echec vun den Jamaika-Verhandlungen. Mat enger ze séierer Sortie aus der Kuelekraaft ouni Ersatzenergie ënnert anerem géif ee Protestwieler an d'Äerm vun der AfD dreiwen, gëtt de Lindner an der Bild am Sonntag zitéiert.



Och den Alex Dobrindt vun der CSU fuerdert Entgéintkommes vun de Gréngen. Där hir Cheffin Katrin Göring-Eckerhardt iwwerdeems huet zu Retenue opgeruff. Et wier gutt wann CSU an FDP agesi géifen, datt de Wahlkampf eriwwer ass. An der Saach awer bleiwen déi Gréng haart.