Membere vun der radikal-islamescher Al-Shabaab-Miliz haten an der Géigend vun engem Hotel zwou Autosbomme gezünt.

Arméiert Islamisten hunn dunn den Hotel gestiermt, dee bei Politiker respektiv Regierungsmembere ganz beléift soll sinn.







D'Täter hu sech 10 Stonne laang am Gebai verschanzt. Ee vun hinne soll sech am Hotel an d'Luucht gesprengt hunn.



Op d'mannst 25 Mënsche sinn ëmkomm. 30 Leit goufe verwonnt.



Eréischt viru ronn 2 Wochen ware bei engem Kamikazenattentat zu Mogadischu 350 Leit ëmkomm.