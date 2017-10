A Polen an an Tschechien sinn am Stuerm op d'mannst 3 Leit gestuerwen. Zwou Persounen goufe vun engem Bam erschloen. Deen drëtten ass an engem Autosaccident ëmkomm. An Däitschland geet bis ewell Rieds vun engem Doudegen a 6 Blesséierten.



An der ganzer Tschechescher Republik souzen Honnertdausende Stéit ouni Stroum.



Zu Hamburg ass d'Elbe iwwer d'Ufer komm. D'Pompjeeë vu Berlin waren am Ausnamezoustand.



D'Deutsche Bahn ka viraussiichtlech eréischt e Méindeg iwwerall nom regulären Horaire fueren.