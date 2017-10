Et sinn allerdéngs Sëtz verlue gaangen an et bleiwen der wéi et ausgesäit just nach 17 vun 63.



Zweetstäerkste Kraaft ginn déi Lénk-Gréng, déi mat 11 Sëtz am nächste Parlament zu Reykjavik vertruede sinn. D'Sozialdemokrate kommen op 8 Deputéiert.



Fir d'Islänner waren et déi zweet Wahle fir dëst Joer.



De Benediktsson hat d'Parlament virun engem Mount opgeléist, nodeems seng Mëtt-Riets-Koalitioun hir hauchdënn Majoritéit verluer hat.