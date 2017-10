De Jürgen Kentenich geet elo an d'Pensioun an huet an engem Interview mam Volksfreund Bilan gezunn.

D'Regioun Tréier hannerzitt hir Steieren zu Lëtzebuerg a brauch d'Schwäiz net.

Dat seet de Chef vum Finanzamt vun Tréier



Banken a Conseilleren hätten de Leit proposéiert, fir hir Fortunen op Lëtzebuerg ze transferéieren an d'Spillche géing weidergoen. Entretemps wier dat meeschte Verméige wahrscheinlech nach op aner Plaze weidertransferéiert ginn.



Et géing den Ament wuel nees eng CD kaf gi mat Donnéeë vun UBS-Cliente vu Lëtzebuerg, esou de Jürgen Kentenich.



De Chef vum Finanzamt seet awer och, vill Leit am Raum Tréier hätte sech selwer denoncéiert.



Da soll e Gesetz kommen, wat méi Transparenz an d'Proprietéitsverhältnesser vu Bréifkëschtefirmen soll bréngen. Ma dëst géing awer net fir Firme bannent der EU-Communautéit gëllen a wier, wann ee sech béiswëlleg ausdréckt, e Fräibréif fir Lëtzebuerg, esou nach de Jürgen Kentenich, dee fir méi Steiergerechtegkeet an der EU plädéiert.