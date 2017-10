Den 71 Joer ale Politiker trëtt op Allerhellegen zréck. De Massud Barsani hat, trotz internen an externe Widderstänn, d'Kurden iwwert hir Onofhängegkeet ofstëmme gelooss. Si haten och praktesch all geschlossen fir en Ofsplécken vu Bagdad gestëmmt. Do awer huet déi irakesch Zentralregierung eng Offensive lancéiert, an där se de Kurden quasi all hir Territoiren baussent der Autonomieregioun ofgeholl hunn. Besonnesch de Verloscht vun der Regioun Kirkuk, an där grouss Pëtrolfelder sinn, ass e schwéiere Coup fir d'Kurden. Vill Leit ginn dem President Barsani d'Schold duerfir. An de leschten Deeg gouf et ëmmer méi haart Fuerderungen, hie misst zerécktrieden.