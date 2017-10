Am ganze Land sinn de Weekend iwwer am Kader vu verschiddene Razzien méi wéi 100 Persoune festgeholl ginn.

Verschidde Verdächteger hätten Attentater geplangt, déi am Kader vum tierkeschen Nationalfeierdag hätte sollen duerchgefouert ginn, heescht et vun der staatlecher Noriichtenagence Anadolu. Eleng an der Haaptstad Ankara si 50 Verdächteger festgeholl ginn.