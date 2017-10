Internat.: Am meeschte gelies

D’Infrastruktur läit an engem Palestinensergebitt, wat vun der Hamas kontrolléiert gëtt, ma d’Schoul déi vum UNO-Hëllefswierk fir palestinensesche Flüchtlingen ënnerstëtzt gëtt, soll neutral sinn.



Elo fuerdert d’Regierung méi strikt Kontrollen.



D’Hamas hätt hei een terroristeschen Tunnel gebaut, fir d’Israeli unzegräifen, an d’Kanner an der Gazasträif als mënschlech Schutzschilde benotzt, esou den israeleschen UNO-Ambassadeur Danny Danon.