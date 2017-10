De leschten Donneschden waren déi jo opgeschuppt ginn, well ee sech bei der Klimapolitik an der Immigratioun op kenge Punkte konnt eenegen. Déi Sujeten ginn zu engem spéidere Moment nees opgegraff.



Um Méindeg stinn ënnert anerem Soziales, Digitales, an och déi intern Sécherheet um Ordre du Jour. Am spéiden Nomëtteg soll dann een Tëschebilan gezu ginn. Iwwer 50 Persounen participéieren un de Gespréicher.



Am Virfeld vun den Diskussiounen huet de gréngen Jürgen Trittin scho kloer gemaach: D’Klimaziler ëmzesetzen, dat wier d’Haaptviraussetzungen, fir iwwerhaapt eng Koalitioun mat den anere Parteien anzegoen.