D'Fraen a Saudi-Arabien dierfen an Zukunft Sportsevenementer am Stadion suivéieren, wa se mat hirer Famill dohinner kommen.

D'Mesure kënnt an der Suite vun aneren Decisioune vum saudesche Kinnekshaus, fir de Fraen am Land méi Rechter ze ginn.



Ze lescht hat Saudi-Arabien jo annoncéiert, datt Fraen elo mam Auto fueren dierfen.



Hannergrond vun der leschter Decisioun ass allerdéngs virun allem e wirtschaftlechen. Et hofft ee virun allem, de saudesche Sportsecteur ze stimuléieren.