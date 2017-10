Et ass en neie Rekord. D'CO2-Konzentratioun an der Atmosphär ass nach ni sou séier eropgaange wéi d'lescht Joer.

Dat geet aus engem neie Rapport vun der Weltwiederorganisatioun WMO vun der UNO ervir, deen um Méindeg en Vue vun der Weltklimakonferenz déi aner Woch zu Genève publizéiert gouf.

Nieft de mënschlechen Aktivitéiten huet och de Wiederphänomen El Nino mat senge méi héijen Temperaturen am Ozean an der Dréchent an den Tropen zu der Entwécklung bäigedroen, heescht et.



Ze lescht war d'CO2-Konzentratioun virun 3 bis 5 Millioune Joren sou héich wéi elo. D'Temperature waren 2 bis 3°Celsius méi héich an de Mieresspigel war 10 bis 20 Meter méi héich wéi den Niveau .