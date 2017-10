Géint de Manafort gëtt am Kader vun der sougenannter Russland-Affär enquêtéiert.



Déi lescht Deeg scho gëtt iwwert déi éischt Arrestatiounen an dësem Kontext spekuléiert.



De Paul Manafort kéint ënnert anerem wéinst senger fréierer Aktivitéit als Beroder fir d'Ukrain an aner méiglech dubiéis Finanzgeschäfter ugeklot ginn.



Déi genee Reprochë sinn nach net bekannt.



Wéi et heescht, géif e sech deemnächst dem FBI stellen an domadder verhënneren am eegenen Haus verhaft ze ginn.



Russland kritt jo virgehäit, an den amerikanesche Wahlkampf fir d'Presidentiellen agegraff ze hunn. Nieft dem Manafort war an de leschten Deeg och schonn den Numm vum fréiere Sécherheetsberoder Michael Flynn zirkuléiert, deen och kéint verhaft ginn.