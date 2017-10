Um 14.45 Auer huet et gebrannt op enger Terrass zu Oberbillig bei Konz, net laang duerno ass d'Feier op den Daach iwwergaang.

© Siko

Et ass awer kengem eppes geschitt. 2 Hamster konnte gerett ginn. Et ass net kloer, firwat et zu deem Brand konnt kommen.