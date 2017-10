Domadder erreecht d’Enquête an der Russland-Affär ëm den Donald Trump seng éischt Héichpunkten. Allerdéngs gëtt de President an d’Wahlkampagne d’lescht Joer mat kengem Wuert an der Uklo genannt.2 vun den dräi Männer goufen dann och ënner Hausarrest gestallt. Si koume just géint eng Kautioun a Milliounenhéicht virleefeg op fräie Fouss, bis de Prozess lancéiert gëtt.Den Donald Trump reagéiert dann och direkt op Twitter op déi éischt Resultater vun der Enquête an der Russland-Affär. Hie betount hei, datt d’Faiten, déi dem Manafort virgehäit ginn, scho Jore géifen zeréckleien. Datt et keen ofgekatert Spill mat Russland gouf.

Déi russesch Manipulatiounstentativen am Internet fir d'amerikanesch Presidentschaftswahlen zejoert ze beaflossen ware méi staark verbreet wéi bis ewell geduecht. Wéi et ënnert anerem vum Wallstreet Journal heescht, geet Facebook antëscht dovunner aus, datt 126 Millioune Useren tëscht 2015 an 2017 Commentairen an Informatioune vu russesche Sourcen kritt hunn.



Facebook a Vertrieder vu Google an Twitter ginn um Dënschdeg a Mëttwoch virun enger Rei Kommissioune vum US-Kongress an der sougenannter Russlandaffär befrot. Och Google huet Indicer fonnt, déi drop hindeiten, datt d'Internetplattform fir politesch Zwecker mëssbraucht gouf. Acteuren déi Relatioune zu Russland hunn, hätte Reklammen fir 4'700 Dollar geschalt.



D'amerikanesch Geheimdéngschter reprochéiere Moskau jo sech an d'Wahlcampagne agemëscht ze hu fir den Donald Trump an d'Wäisst Haus ze kréien. De Kreml dementéiert dat.



Déi russesch Regierung huet op en Neits d'Virwërf zeréckgewisen. Et géif keen eenzege Beweis, datt Russland d'Campagne beaflosst huet, seet den Ausseminister Sergej Lawrow.



Sergej Lawrow