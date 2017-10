Kuerz no der Operatioun, wéi de Feu Vert vun den Dokteren do war, hunn d’Beamte vum Immigratiounsservice dat kleng Rosa Maria Hernadez du matgeholl, fir et z’expulséieren.



Net nëmme vun Hëllefsorganisatioune gëtt et elo schaarf Kritik. Den Demokrat Joaquin Castro, deen am Texas an der Chamber sëtzt sot, datt ee Kand, wat grad operéiert gouf, keng Menace géif duerstellen.



Och d’Medie wéi d’Washington Post hunn de Virfall opgegraff an do de Manktem u Mënschlechkeet kritiséiert.