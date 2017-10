Photo d'un nourrisson souffrant de malnutrition aiguë sévère, prise le 21 octobre 2017 dans un hôpital de la Ghouta orientale, en Syrie © AFP/Archives/Amer ALMOHIBANY

Ronn 436.000 Persoune wieren eleng aus der fréierer IS-Héichbuerg Rakka geflücht. 3 Millioune Persounen hätte sech a Géigenden zeréckgezunn, wou eng humanitär Hëllef nëmme schwéier u se kéim.



Den 28. November fänkt zu Genf déi 8. Verhandlungsronn fir de Fridden am Syrien-Konflikt un. Am Juli war déi 7. Ronn ouni wierklecht Resultat op en Enn gaangen. Den Ament gëtt och zu Astana am Kasachstan no Léisunge gesicht. Do allerdéngs sinn Tierkei, den Iran a Russland d’Vermëttler.