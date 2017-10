E jonke Bouf soll sech an der Afghanescher Haaptstad an d'Luucht gesprengt an op d'mannst 5 Leit mat an den Doud gerappt hunn.

Bei enger Kamikaze-Attack an der afghanescher Haaptstad Kabul sinn op d'mannst 5 Mënschen ëmkomm an et goufe 15 Leit verwonnt.



Am Diplomatequartier hat sech eng Persoun an d'Luucht gesprengt. Et soll sech ëm e mannerjärege Täter handelen, den Alter gëtt op 12 bis 15 Joer geschat.



Den IS huet sech zu der Dot bekannt.