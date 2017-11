E Mëttwoch de Moien huet déi radikal-islamesch ausgeriichten Hamas, d'Verwaltung vun den 3 Grenzposten op der Grenz fir an de Gazasträifen un déi autonom palestinensesch Autoritéit vum Palestinenserpresident Mahmud Abbas ofginn.



Domadder gëtt de Status Quo vun 2007 nees hiergestallt. 2006 hat d'Hamas nämlech bei de Parlamentswahle gewonnen an dunn mat Gewalt d'Kontroll vum Gazasträif iwwerholl an d'Fatah vum Westjordanland.



Dofir gëtt zanter iwwer engem Joerzéngt de facto zwou getrennt Regierungen an zanterhier keng Parlament- oder Presidentschaftswahle méi an de Palestinensergebidder.



Zil vum Ofkommes ass eng eenheetlech Herrschaft a Kontroll vum Gazasträifen an vum Westjordanland.