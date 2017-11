An der Provënz Homs soll dobäi eng Kofferfabrick zerstéiert gi sinn an op d'mannst 5 Persoune blesséiert gi sinn.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP-Archiv

Déi syresch Arméi hätt vum Buedem aus reagéiert, heescht et aus Regierungskreesser.Wéi et vum syreschen Observatoire fir Mënscherechter zu London heescht, géif et sech beim Zil awer net ëm eng Kofferfabrick, mä ëm ee Waffendepôt handelen.