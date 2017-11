Internat.: Am meeschte gelies

Allerdéngs goufen an engem Schlauchboot och 7 Läiche fonnt.Der internationaler Organisatioun fir Migratioun no wiere vu Januar bis Oktober 150.000 Migranten iwwer d'Mëttelmier an Europa komm.Ronn 3.000 hunn de Calvaire iwwert d’Mier net gepackt oder ginn nach ëmmer vermësst.