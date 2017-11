Bei enger Schéisserei an engem Akafszenter zu Thornton am US-Bundesstaat Colorado, sinn 3 Leit ëm d'Liewe komm.

© AFP Archivbild

En Onbekannten hat do ëm sech geschoss. Zwou Persounen waren dout op der Plaz, eng schwéier blesséiert Fra ass spéider am Spidol gestuerwen.Weider Detailer huet déi lokal Police keng genannt, och net iwwert den Täter oder d’Motiv. An den USA stierwen all Joer ronn 33.000 Persounen duerch Waffen.