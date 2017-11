An Indien sinn op d'mannst 26 Persounen an enger Explosioun an engem Kuelekraaftwierk gestuerwen, ronn 90 goufe blesséiert.

© AFP

D'Zuel vun den Affer riskéiert nach an d'Luucht ze goen. Vill Leit goufen an engem kriteschen Zoustand an d'Spidol ageliwwert.



Wéi et zum Virfall komme konnt, muss eng Enquête klären. Accidenter wéi dësen, si keng Eenzelfäll an Indien. An de meeschte Fäll feelt et un den néidegen Sécherheetsmesuren an och Kontrolle gi keng gemaach.