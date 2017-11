Bei enger Schéisserei am spéiden Donneschdeg de Moien zu Bremen gouf ee Mann an engem Supermarché schwéier blesséiert.

De presuméierten Täter ass op der Flucht an d'Police sicht mat Nodrock no der Persoun. Wéi et offiziell heescht, besteet den Ament awer keng Gefor fir d'Leit.