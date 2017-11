Internat.: Am meeschte gelies

D'Buergermeeschtesch huet den annoncéierten Event verbueden, mellt d'Nooriichtenagence Belga. De Geert Wilders hat wëlles mam belsche Rietsspopulist vum Vlaams Belang Filip Dewinter zu Molenbeek viru Leit ze schwätzen an hat seng Visite zu Molenbeek schonn am September via Twitter annoncéiert.D'Medie schwätze vum Wilders seng Pläng als "Islam-Safari". De Quartier Molenbeek gëllt als Héichbuerg vu radikale Islamisten