Den IS verléiert ëmmer weider un Terrain. A Syrien hunn d'Islamisten hir lescht Bastioun ëm Deir al-Sur verluer.

Wéi déi syresch Staatstelevisioun annoncéiert.



Weider Detailer ginn et hei keng, mä och am Irak ass d'Arméi am Gaang, déi leschten Héichbuerg vun der Terror-Miliz z'erueweren.

Zesumme mat der internationaler Koalitioun flitt de Militär dem Ament Loftugrëff op d'Stad Al-Kaim.