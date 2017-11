Punkt fir Punkt Bangladesh (03.11.2017) Bangladesch erlieft zënter Wochen eng dramatesch Flüchtlingskris.

D'Land, dat mat eent vun den Äermsten op der Welt ass, huet wäit iwwer eng hallef Millioun Mënschen opgeholl. Et handelt sech ëm d'Rohingya, eng moslemesch Minoritéit, déi wéinst massiver Militärgewalt aus dem majoritär buddhistesche Myanmar fortlafen.





Flüchtlingscampen am Bangladesch / Reportage Jenny Fischbach



D'Jenny Fischbach vun RTL Telé Lëtzebuerg war mat der Lëtzebuerger ONG „Friendship“ an de Flüchtlingscampen a krut do fierchterlech Temoignagen. An de Lager am Bangladesch liewen haaptsächlech Fraen mat klenge Kanner, well vill vun de Männer a männleche Jugendlechen am Myanmar ëmbruecht, verschleeft oder emprisonnéiert goufen.

An de Flüchtlingscampen mussen d'Mënsche quasi mat Näischt liewen.