© afp

Wéi schonn e Freideg am Laf vum Dag annoncéiert, huet déi spuenesch Justiz en europäesche Mandat d'arrêt géint den ofgesate katalaneschen Regionalpresident Carles Puigdemont lancéiert, dee sech nach ëmmer an der Belsch ophält. Op Basis dovunner kéint déi belsch Police de Puigdemont festhuelen an u Spuenien ausliwweren.Um Plateau vun der RTBF huet den ofgesate Politiker e Freideg den Owend an engem Exklusiv-Interview erkläert net virun der Justiz fortzelafen. Hie wier bereet ze collaboréieren awer nëmmen mat der richteger Justiz. Dat heescht der Belscher. Déi spuenesch wier politiséiert. Et wier net normal, datt hien a seng Regierungskollegen 30 Joer Prisong riskéieren géifen, sou de katalanesche Politiker. Dat wier extrem barbaresch. Do kéint een net vun Demokratie schwätzen.De Carles Puigdemont ass bereet bei den Neiwahlen den 21. Dezember ze kandidéieren. Vläicht souguer vu Bréissel aus. Ëmmerhinn géife mer an enger globaliséierter Welt liewen.