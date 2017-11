© afp

D'Organisateure vun den zwou geplangte Manifestatioune rechne mat e puer dausend Participanten. Ënnerstëtzt gëtt de Klimaprotest vu méi wéi 100 Ëmweltschutz- a Biergerrechtsgruppéierungen, vu Greenpeace iwwert de WWF bis hin zu Oxfam.



Kuerz virun der UN-Klimakonferenz widdersprécht elo en Experterapport, deen am Optrag vun der amerikanescher Regierung opgestallt gouf, Aussoen vum US-President Trump a Saache Klimawiessel. D'Äerderwiermung wier eng Realitéit, mat grousser Wahrscheinlechkeet vum Mënsch gemaach a géif sech op dat deeglecht Liewe vun de Bierger auswierken, heescht et am Text vun den Experten. Den Donald Trump sengersäits huet de Klimawiessel bekanntlech ëmmer nees a Fro gestallt an annoncéiert aus dem COP 21-Accod wëllen erauszeklammen.