D'SPD an d'Linkspartei an Däitschland kritiséieren de Verlaf vun de Sondéierungsgespréicher bis ewell en Vue vun enger Jamaika-Koalitioun.

Kritik vun SPD an der Linkspartei

Dat ganzt géif wéi eng Croisière ouni Zil ausgesinn, seet d'Fraktiounscheffin vun der SPD Andrea Nahles. Wann dat sou weider geet, da riskéiert Däitschland eng Koalitioun vun engem grousse Vide amplaz eng Regierung, déi entscheedungsfreedeg ass an zoupake kann, kritiséiert d'Linkspartei. Union, FDP an déi Gréng hunn e Freideg no der éischten zwou Woche Sondéierungsgespréicher en éischte Bilan gezunn a sech fir den Ament trotz de ville Konfliktthemen zefridde gewisen. Mëtt des Mounts soll driwwer decidéiert, ginn op e richteg Koalitiounsverhandlungen ufänkt, oder net.