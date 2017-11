© afp (Archiv)

Moskau misst dofir säi ganzen Afloss op de Regime vun Damaskus notzen, heescht et vu Paräis no engem Telefonsgespréich tëscht dem Macron an dem Kremlchef Putin. Virun allem an der vu Regierungstruppe belagerter Regioun Ost-Ghouta géing dréngend Hëllef gebraucht ginn. Do wieren honnertdausend Mënschen a grousser Nout. Russland ass ee vun den enksten Alliéierte vum syresche President Assad.