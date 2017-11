Op d'mannst 27 Mënsche sinn am Süde vum Vietnam bei engem schwéiere Stuerm ëm d'Liewe komm.Den Taifun hat Wandspëtzte vu bis zu 130 Kilometer an der Stonn. Méi wéi 30.000 Mënschen, dorënner zeg Touristen, ware schonn am Virfeld aus der Regioun evakuéiert ginn. Méi wéi 40.000 Haiser goufen zerstéiert. Dosende Flich goufen annuléiert, an d'Zich fueren net méi.Eleng dëst Joer si schonn 240 Mënsche bei Naturkatastrophen am Vietnam ëm d'Liewe komm.