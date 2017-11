Zerbommten Haiser an der Stad Deir Essor.

D'Bomm, déi am Oste vum Land an der Provënz Deir Essor explodéiert ass, war an engem Auto verstoppt a gouf matzen an engem Grupp vu Flüchtlinge gezünt.De syreschen Observatoire fir Mënscherechter mécht d'Terrormiliz IS fir d'Attack responsabel. Déi hat d'Stad Deir Essor laang kontrolléiert, war awer elo rezent vun der syrescher Arméi an hiren Alliéierte vun do verdriwwe ginn.