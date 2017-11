De fréieren Deputéierte vun de Gréngen an aktuelle Chef vun der "Liste Peter Pilz" huet no Virwërf vu sexueller Belästegung säi Récktrëtt annoncéiert.

Den 63 Joer ale Politiker huet erkläert, hie géif säi Sëtz am Parlament ofginn.Him gëtt virgeworf, 2013 eng Fra während enger Konferenz sexuell belästegt ze hunn.De Peter Pilz sot dozou, hie kéint sech net un de Virfall erënneren, géing awer d'Responsabilitéit iwwerhuelen.De Pilz hat 1986 déi éisträichesch Partei vun de Grénge matgegrënnt, hat sech awer 2017 vun hinne getrennt an eng eege Partei an d'Liewe geruff - d'"Liste Peter Pilz", déi bei de Wahlen am Oktober 4 Sëtz gewanne konnt.Et ass net fir d'éischt, datt de Pilz mat esou Virwërf konfrontéiert gëtt, och eng Parteikollegin hat him, wéi hien nach bei deene Grénge war, virgeworf, si begrapscht ze hunn. Déi Reprochen hat de Pilz awer zeréckgewisen.Nach Belästigungsvorwürfen ist der österreichische Politiker Peter Pilz als Vorsitzender seiner jüngst gegründeten Partei zurückgetreten. Er habe immer für strenge Maßstäbe gekämpft und diese gälten auch für ihn selbst, erklärte Pilz am Samstag. Wenige Stunden zuvor hatte das Wochenmagazin "Falter" berichtet, Pilz habe 2013 eine junge Frau begrapscht. "Seine Händen waren überall", zitierte das Magazin die Frau.

Demnach mussten zwei andere Veranstaltungsteilnehmer Pilz von ihr wegzerren. Der 63-jährige Politiker gab an, sich an den beschriebenen Vorfall im westösterreichischen Alpbach nicht erinnern zu können, die Vorwürfe aber "äußerst ernst" zu nehmen. Trotz seines Rücktritts will er seine im Sommer gegründete Pilz-Liste weiterhin beraten.

Zuvor hatte bereits eine Grünen-Abgeordnete Pilz vorgeworfen, sie mehrfach begrapscht zu haben, als er noch Mitglied der Partei war. Diese Vorwürfe hatte er zurückgewiesen und angekündigt, gerichtlich dagegen vorzugehen.

Im Jahr 1986 hatte Pilz die Grünen-Partei mitgegründet. Im Juli diesen Jahres gründete er dann seine eigene Liste, nachdem er mit den Grünen im Streit auseinandergegangen war. Die Pilz-Liste gewann bei der Parlamentswahl im Oktober vier Sitze im Parlament.

Auslöser der jüngsten Debatte waren die Enthüllungen über den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein, der über mehrere Jahrzehnte dutzende Frauen sexuell belästigt haben soll. Seitdem greift der Skandal auf sämtliche Branchen und Länder über, immer mehr mutmaßliche Opfer sexueller Belästigung melden sich zu Wort. In Großbritannien war Verteidigungsminister Michael Fallon am Mittwoch wegen eines Belästigungsvorwurfs zurückgetreten.