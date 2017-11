Weidergoung et mat enger Partie Golf mam japanesche Premier Abe an der Géigend vun Tokio.

Fir den Optakt vu senger zwou Woche laanger Rees an Asien huet den US-President Donald Trump Menacen a Richtung Nordkorea geäussert. Keen Diktator a kee Regime dierften d'USA ënnerschätzen, sot den Trump virun US-Zaldoten op der Militärbase Yokota a Japan.Uschléissend ass den Donald Trump weider an d'Haaptstad Tokio gereest, fir do mam japanesche Ministerpresident Abe eng Partie Golf ze spillen. Formell Gespréicher tëscht béide si fir e Méindeg geplangt. Dobäi dierft d'Kris ëm Nordkorea en zentraalt Thema sinn.Weider Statioune fir den US-President si Südkorea, China, Vietnam an d'Philippinnen.Während sengem Fluch a Richtung Japan huet den Trump viru Journalisten erkläert, datt hien hoffe géing am Kader vu senger Rees och de russesche President Wladimir Putin ze gesinn. Hie wéilt seng Hëllef an der Nordkorea-Kris.