Yemenitesch Zaldoten zu Aden. © AFP (Archiv)

An der Regierungshéichbuerg vum Yemen, zu Aden, gouf et e Sonndeg de Moien zwou Selbstmordattacken op Sécherheetsleit. Fënnef Poliziste sinn ëm d'Liewe komm.D'Autoritéite ginn dovun aus, datt e Grupp hannert der Attack stécht, dee mat den Extremiste vun Al-Kaida alliéiert ass.D'Regierung aus dem Yemen huet sech an d'Hafestad Aden zréckgezunn, nodeems si vu Rebellen aus der Haaptstad Sanaa verdriwwe gouf.Al-Kaida an aner islamistesch Gruppen notzen de Chaos am Land, fir hir eege Muecht auszebauen.