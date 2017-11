D'Meenung am Haus vun der Ex-Presidente Famill Bush fält relativ kloer aus: Den Trump wier en Téinert, hätt keng Anung a géing der Partei schueden.Dat geet aus engem Buch mam Titel "The Last Republicans" ervir.Den George Bush Senior seet am Buch, den Trump wier just dorop aus, säin eegenen Ego ze fidderen. Hien hätt bei de Wahlen d'lescht Joer fir d'Demokratin Hillary Clinton gestëmmt.Säi Fils George W. Bush mengt, datt den Trump net wéisst, wat et bedeite géif, President ze sinn. De Bush Junior hat eréischt viru kuerzem bei enger Ried zu New York dem Trump indirekt virgeworf, d'Gesellschaft ze splécken.D'Wäisst Haus huet sech scho géint d'Kritik gewiert.