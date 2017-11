E weideren Oppositiounspolitiker aus dem Venezuela, de Freddy Guevara, ass an d'chilenesch Ambassade geflücht. Zanter e Samschdeg soll hien do ënnerkomm sinn, huet de chileneschen Ausseministère zu Santiago de Chile matgedeelt.De Guevara hätt no Schutz gefrot, wëll en Angscht ëm seng Sécherheet hätt.D'iewescht Geriicht am Venezuela hat e Freideg d'Immunitéit vun den Deputéierten am Parlament opgehuewen.Dem Guevara soll wéinst de Masseprotester géint de Staatschef Maduro de Prozess gemaach ginn. Hien ass schonn de 6. Mann aus der Oppositioun, deen an d'chilenesch Ambassade geflücht ass.Am Venezuela gëtt et zanter Méint e Muechtkampf tëscht dem President Maduro an der Oppositioun. Bei den Onroue sinn op d'mannst 125 Mënschen ëm d'Liewe komm.