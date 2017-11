De Mann vun 21 Joer war e Samschdeg de Mëtteg mat Bëschaarbechte beschäftegt, wéi en duerch en Accident ëm d'Liewe komm ass, esou de Parquet vun der belscher Province de Luxembourg um Sonndeg.



D'Affer staamt vu Sainte-Ode. Belsch Medie wëlle wëssen, datt et ënnert d'Maschinn geroden ass, anerer mellen, et wier vun engem Krop erwëscht ginn.



Wéi hire Jong owes net heemkomm ass, sinn d'Elteren op d'Plaz an de Bësch bei Marteleng (Maartel) kucke gaang an hunn do déi makaber Decouverte gemaach. Et war hiren eenzege Fils.



D'Pompjeeën an d'Police vun Arel sinn och nach op d'Plaz geruff ginn.