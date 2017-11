Internat.: Am meeschte gelies

Nodeems Katalounien d'Onofhängegkeet ausgeruff hat a Spuenien der Provënz doropshin d'Autonomie ewechgeholl hat, haten de Puigdemont an e puer aner Membere vun der Regionalregierung d'Land jo verlooss a waren op Bréissel geflücht.Doropshi war de Puigdemont mat engem europäeschen Haftbefehl gesicht ginn.Um Sonndeg de Mëtteg koum dunn d'Nouvelle datt hien zesumme mat 4 fréiere Ministere bei d'belsch Police gaang wier.Dat erspuert der Belsch dann och eng Äntwert op d'Fro, ob si de Puigdemont u Spuenien ausgeliwwert hätt oder net.A Katalounien ass eng grouss Majoritéit vun der Awunner der Meenung, datt dat haart Duerchgräifen - vun der spuenescher Justiz - géint déi katalanesch Separatisten der Onofhängegkeetsbeweegung an der Regioun nei Stäerkt gëtt.An engem Sondage soe bal 70 Prozent, datt d'Untersuchungshaft géint 8 ofgesate Membere vun der Regionalregierung dozou féiert, datt d'Separatiste bei de katalanesche Wahlen zouleeën. Déi sinn den 21. Dezember.Knapps 60 Prozent vun de Leit fannen et och net justifiéiert, déi fréier Regierungsmemberen anzespären a sinn der Meenung, datt de Reproche vu Rebellioun géint de Carles Puigdemont a seng fréier Equippe net ubruecht ass.