An engem Sondage vun der Washington Post an ABC News sinn 59 Prozent vun den US-Bierger onzefridden. 50 Prozent ginn him esouguer eng ganz schlecht Note.

Bal ee Joer no de Wahlen an den USA si nëmme 37 Prozent mat senger Politik averstanen.



Dat sinn déi schlechste Resultater, déi hie bis elo hat. Donieft och déi negatiivst, déi en amerikanesche President zu dësem Zäitpunkt vu sengem Mandat iwwerhaapt jeemools hat.



Dem Sondage no ass den Donald Trump och deen eenzege President, deen eng Negativbilanz huet. Do kënnt hien op Minus 22 Punkten.



65 Prozent vun den Amerikaner fannen, datt den Donald Trump bis elo net vill respektiv guer näischt als President erreecht huet.