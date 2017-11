© afp

D'Aktioun erënnert anengems un eng ganz Serie vu falschen Alarmen, Mëtt September.Do waren am Ganze 1,4 Millioune Leit vun den Evakuatioune betraff an et ass ni eng Bomm fonnt ginn.Dem russeschen Sécherheetsdéngscht no handelt et sech bei de Leit, déi virun de Bomme warnen, ëm russesch Staatsbierger, déi am Ausland sinn a Komplizen a Russland hunn.Sou Evakuatioune kaschten natierlech Suen, an dësem Fall ginn d'Käschten op ëmgerechent 4,4 Milliounen Euro chiffréiert.D'Land huet sech Sécherheetsmesuren am Abrëll verstäerkt, nodeems bei engem Attentat am Metro zu Sankt Petersburg 16 Mënschen ëm d'Liewe komm waren.E Sonndeg gouf et zu Moskau och eng gréisser Demonstratioun géint de russesche President Wladimir Putin. 380 Persoune sinn hei festgeholl ginn.